



В последний день приема документов новые претенденты на пост главы региона не обнаружились. Список кандидатов из восьми человек остался прежним.

Документы представили кандидаты от следующих партий:

1.Бочаров Андрей Иванович​ (выдвинут региональным отделением «Единой России»),

2.Буров Алексей​ Никитович​ (выдвинут региональным отделением КПРФ),

3. Давыдовский Эдуард Францевич (выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»),

4.Рублев Владимир Геннадьевич​ (выдвинут региональным отделением ЛДПР),

5.Любитенко Дмитрий Юрьевич​ (выдвинут региональным отделением «Яблока»),

6.Полещук Сергей Иванович (выдвинут региональным отделением Справедливой России),

7.Левчук Виктор Алексеевич (выдвинут региональным отделением «Партии ветеранов России»),

8.Поляков Владимир Владимирович​ (выдвинут региональным отделением партии «Национальный курс»).

Для регистрации кандидаты должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов. Период представления документов: не ранее 16 июля и не позднее 18:00 24 июля.​

Фото: ikvo.ru





Сегодня в 18.00 завершился этап выдвижения кандидатов в губернаторы Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе облизбиркома.