Выборы 06.07.2019 19:00
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06.07.2019 19:00
Сегодня в 18.00 завершился этап выдвижения кандидатов в губернаторы Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе облизбиркома.
В последний день приема документов новые претенденты на пост главы региона не обнаружились. Список кандидатов из восьми человек остался прежним.
Документы представили кандидаты от следующих партий:
1.Бочаров Андрей Иванович (выдвинут региональным отделением «Единой России»),
2.Буров Алексей Никитович (выдвинут региональным отделением КПРФ),
3. Давыдовский Эдуард Францевич (выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»),
4.Рублев Владимир Геннадьевич (выдвинут региональным отделением ЛДПР),
5.Любитенко Дмитрий Юрьевич (выдвинут региональным отделением «Яблока»),
6.Полещук Сергей Иванович (выдвинут региональным отделением Справедливой России),
7.Левчук Виктор Алексеевич (выдвинут региональным отделением «Партии ветеранов России»),
8.Поляков Владимир Владимирович (выдвинут региональным отделением партии «Национальный курс»).
Для регистрации кандидаты должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов. Период представления документов: не ранее 16 июля и не позднее 18:00 24 июля.
Фото: ikvo.ru
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