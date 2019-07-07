Выборы

Избирком закрыл двери для новых кандидатов в губернаторы Волгоградской области

Выборы 06.07.2019 19:00
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06.07.2019 19:00


Сегодня в 18.00 завершился этап выдвижения кандидатов в губернаторы Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе облизбиркома.
В последний день приема документов новые претенденты на пост главы региона не обнаружились. Список кандидатов из восьми человек остался прежним.
Документы представили кандидаты от следующих партий:
1.Бочаров Андрей Иванович​ (выдвинут региональным отделением «Единой России»),
2.Буров Алексей​ Никитович​ (выдвинут региональным отделением КПРФ),
3. Давыдовский Эдуард Францевич (выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»),
4.Рублев Владимир Геннадьевич​ (выдвинут региональным отделением ЛДПР),
5.Любитенко Дмитрий Юрьевич​ (выдвинут региональным отделением «Яблока»),
6.Полещук Сергей Иванович (выдвинут региональным отделением Справедливой России),
7.Левчук Виктор Алексеевич (выдвинут региональным отделением «Партии ветеранов России»),
8.Поляков Владимир Владимирович​ (выдвинут региональным отделением партии «Национальный курс»).
Для регистрации кандидаты должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов. Период представления документов: не ранее 16 июля и не позднее 18:00 24 июля.​
Фото: ikvo.ru

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