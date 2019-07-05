Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”

Происшествия 05.07.2019 13:26
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05.07.2019 13:26
Тело утонувшего мужчины подняли сегодня со дна Волги у подножия стадиона “Волгоград Арена”. Как рассказал ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, обнаружил погибшего приехавший в гости к знакомым житель Челябинска. Он гулял по пешеходной зоне вдоль рокадной дороги и решил сфотографировать проплывающую по реке баржу. Подойдя к парапету, он увидел в воде тело и сообщил об этом правоохранителям. На место вызвали водолазов - они и вытащили утопленника. Сейчас правоохранители устанавливают его личность. По ряду признаков известно, что тело пробыло в воде примерно день - полтора.
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