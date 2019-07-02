Пенсионеры Волгоградской области создали свой театр

Культура 02.07.2019 11:39
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02.07.2019 11:39
В Волгоградском областном совете ветеранов решили возродить традиции домашних кукольных театров. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, проект кукольного театра «Бабушкин сундучок» объединил творческие мастерские из Фролово, Урюпинска, Волжского, Волгограда, Фроловского и Нехаевского муниципальных районов. Участники мастерских, люди старшего поколения – лауреаты ежегодных Волгоградских областных фестивалей творчества, спорта и здорового образа жизни ветеранов. Для желающих присоединиться к проекту проведут встречу-презентацию, на которой признанные мастера-кукольники, актеры кукольных театров «Колобок», «Единорог», преподаватели института художественного образования ВГСПУ поделятся основами создания кукол, актерского мастерства, историей становления и развития кукольных театров. Пройдет обсуждение эскизов кукол к спектаклям «Теремок» и «Колобок», которые будут созданы руками пожилых людей в творческих мастерских. Завершением проекта станет гастрольный тур театра «Бабушкин сундучок» в образовательных учреждениях Волгоградской области.
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