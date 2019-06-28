Происшествия

В Волгограде раскрыли филиал финансовой пирамиды, обманувшей россиян на миллиард рублей

Происшествия 28.06.2019 11:09
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28.06.2019 11:09


Полицейские сегодня объявили о выявлении очередной финансовой пирамиды, обманувшей жителей семи регионов России на миллиард рублей, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы МВД России, головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Во всех офисах проведены обыски. Примечательно, что в Волгограде офис филиала данной компании находился по соседству с КСП Волгоградской области.
Задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды. Установлено, что злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.  
В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации.
По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали более 2 тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело. 

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