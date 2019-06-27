Расследования

В Волгограде присяжные признали виновным бизнесмена в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу

Расследования 27.06.2019 12:22
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27.06.2019 12:22


Виновным в покушении на убийство Владимира Поташкина и хранении оружия признали присяжные коммерсанта Виталия Брудного. Как стало известно ИА “Высота 102”, свой вердикт присяжные вынесли сегодня около часа ночи. Заседание началось накануне вечером и длилось несколько часов.
Как рассказали информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, Брудного признали виновным в целом ряде преступлений: покушении на Владимира Поташкина и нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом присяжные оправдали его по двум эпизодам незаконного оборота оружия. Позднее наказание Брудному  и Адаричу назначит суд.
Второго обвиняемого, Руслана Адарича, присяжные сочли виновным в покушении на убийство и пяти эпизодах незаконного оборота оружия.
Напомним, покушение на Владимира Поташкина произошло 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе. Когда известный бизнесмен, чемпион Европы по кикбоксингу вместе с друзьями выходил из спортзала в него выстрелили из снайперской винтовки. Снайпер вел огонь, находясь на чердаке дома напротив. Владимира Поташкина пуля ранила в шею. 
В прошлом году, Владимира Поташкина осудили за  вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini".  Суд назначил ему наказание - 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Сам Поташкин своей вины в вымогательстве не признает. А драка в ресторане произошла когда Родионов намекнул на свою причастность к покушению на него. Различные сроки получили и друзья Поташкина - Дмитрий Исмаилов и Сергей Янин,  они также участвовали в той стычке.

На фото: момент покушения на Владимира Поташкина

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