Культура

В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу Ермана

Культура 26.06.2019 14:25
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26.06.2019 14:25


Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области намерен наказать МАУ "Центр спорта и культуры" за бездействие по содержанию братской могилы участников гражданской войны в Комсомольском саду в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, однако протокол об административном правонарушении, составленный в отношении МАУ "Центр спорта и культуры", был возвращен в комитет госохраны объектов культурного наследия для устранения недостатков. Дело в том, что должные лица, которые составили протокол, не указали в нем дату и время совершения административного правонарушения, что противоречит требованию КоАП РФ. В протоколе содержались неточности и по месту совершения правонарушения.
Административное производство было возбуждено по ст.7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Юридическому лицу грозит наказание от 200 тысяч до 5 миллионов рублей, должностному лицу - от 20 до 400 тысяч рублей. В протоколе указано, что МАУ "Центр спорта и культуры" допущено противоправное бездействие, выразившееся в невыполнении установленной законом обязанности по содержанию объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и Я.З.Ермана".

Справка. Братская могила участников гражданской войны и Я.З.Ермана находится в самом центре Волгограда - в Комсомольском саду. В ней захоронены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына в 1918-1920 годах, а также несколько человек, оставивших значительный вклад в истории Царицына. Одним из них является Яков Зельманович Ерман, с сентября 1917 года - председатель исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года он был убит при случайном столкновении красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день, 18 июля, его тело было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда).

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