Здравоохранение

В Волгограде демократично выберут нового ректора медуниверситета

Здравоохранение 27.06.2019 05:09
3986 0
27.06.2019 05:09


Новый ректор Волгоградского государственного медицинского университета будет избран на конференции, которая состоится сегодня в актовом зале основного корпуса ВУЗа. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее специальная комиссия Минздрава РФ вынесла решение об аттестации троих кандидатов на должность руководителя образовательной организации - Андрея Воронкова, заместителя директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске, Владимира Шкарина, заместителя губернатора Волгоградской области и Ивана Шишиморова, заведующего курсом клинической аллергологии ФУВ. Однако позже Иван Шишиморов подал заявление о снятии своей кандидатуры. Таким образом, выбор будет сделан из двух человек. К кандидатам предъявлялись жесткие квалификационные требования. Например, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы не менее  5 лет, возраст не старше 65, знание законов и наличие не только профильного образования, но и дополнительного-управленческого. Ректор ВУЗа будет избираться на 5 лет тайным голосованием после обсуждения программ претендентов. Право голоса имеют делегаты конференции от всех структурных подразделений ВолгГМУ из числа работников и обучающихся. Так, ученый совет ВУЗа представят 42 делегата. Всего на конференции от разных факультетов и клиник должны присутствовать 186 делегатов. Вся процедура избрания ректора проходит согласно действующему законодательству РФ. После голосования протоколы конференции направляются в министерство здравоохранения , которое и заключает трудовой договор с новым ректором.

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