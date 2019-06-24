Расследования 24.06.2019 08:43
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24.06.2019 08:43
Стали известны подробности ночного происшествия в офисе ЛДПР. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сигнал о возгорании в одном из подъездов дома №14а по ул. Советской в Центральном районе Волгограда поступил в 23-19, а уже через семь минут на место оперативно прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что горит входная дверь на площади 0,5 квадратных метров. Ущерб составил примерно 5 тысяч рублей, спасено имущества на 300 тысяч рублей. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Напомним, это уже не первый инцидент, связанный с офисом ЛДПР в Волгограде. 16 марта его исписали нецензурными надписями . Среди причастных к данному происшествию оказался помощник депутата Волгоградской облдумы от ЛДПР Юрия Чекалина. И тот, и другой уже исключены из партии, правда, по разным основаниям.
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