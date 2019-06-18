Здравоохранение

Санитарный вертолет эвакуировал 26 больных детей из глубинки Волгоградской области

Здравоохранение 18.06.2019 16:50
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18.06.2019 16:50


Сегодня вертолет санитарной авиации совершил свой сотый вылет с начала сезона - 2019, за который уже было эвакуировано в Волгоград из глубинки 104 пациента, из которых 26 - дети. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, чаще всего воздушным транспортом доставляли в больницы Волгограда пациентов с острым коронарным синдромом, что составляет почти половину случаев. На втором месте - ожоги. Больше всего вылетов вертолет совершил в Михайловку и Урюпинск (по 13), а также в Палласовку и Елань (по десять). 
На сегодняшний день для нужд санавиации в Волгограде используются две вертолетные площадки: на территории обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра. В 28 муниципальных районах имеются приспособленные для посадки воздушного судна места, две площадки в Камышине и Михайловке оборудованы огнями для ночного старта-посадки вертолета. В Камышине и Новоаннинске с целью выполнения полетов дальностью более 400 километров оборудованы два места дозаправки вертолета. Комплекты огней для оснащения площадок, полученные облздравом на выставке вертолетной техники HeliRussia, в мае этого года переданы в Новоаниннский район и в город Урюпинск.

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