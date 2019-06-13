Культура

Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»

Культура 13.06.2019 11:26
4013 14
13.06.2019 11:26


Множество дипломов лауреатов и Гран-при в номинациях «Хореография» и «Художественное слово» получили воспитанники волгоградской Академии талантов VISTA на всероссийском национальном фестивале-конкурсе «Великая Россия», который проходил в Сочи с 11 по 12 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», дети из Волгограда покорили жюри своими творческими и блестяще представленными номерами в самых различных жанрах. 

Крупномасштабный фестиваль «Великая Россия» проводится уже более 10 лет подряд. Традиционно ко Дню России в Сочи съезжаются самодеятельные и профессиональные коллективы - победители районных, областных, краевых и всероссийских проектов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге
12.06.2019 19:46
9265 0
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды
01.06.2019 21:41
6390 0
Волгоградское управление Росимущества заставили повернуться к Ленину
20.05.2019 17:23
12212 4
Культура
12.06.2019 19:46
Культура 12.06.2019 19:46
9265 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.06.2019 11:47
Культура 04.06.2019 11:47
6686 0 Обсудить

0
Далее
Культура
01.06.2019 21:41
Культура 01.06.2019 21:41
6390 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.05.2019 12:30
Культура 28.05.2019 12:30
845 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 17:23
Культура 20.05.2019 17:23
12212 4 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 09:37
Культура 20.05.2019 09:37
1516 4 Обсудить

0
Далее
Культура
16.05.2019 16:09
Культура 16.05.2019 16:09
3455 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.05.2019 16:15
Культура 15.05.2019 16:15
4286 0 Обсудить

0
Далее
Культура
08.05.2019 17:15
Культура 08.05.2019 17:15
6274 0 Обсудить

0
Далее
Культура
07.05.2019 11:28
Культура 07.05.2019 11:28
2169 0 Обсудить

0
Далее
Культура
25.04.2019 13:41
Культура 25.04.2019 13:41
12270 1 Обсудить

0
Далее
Культура
24.04.2019 16:20
Культура 24.04.2019 16:20
5296 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.04.2019 11:54
Культура 23.04.2019 11:54
3293 4 Обсудить

0
Далее
Культура
10.04.2019 14:06
Культура 10.04.2019 14:06
9325 0 Обсудить

0
Далее
Культура
09.04.2019 11:49
Культура 09.04.2019 11:49
1933 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:06
В Волжском оставшийся без присмотра пляж превратился в мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде УК «Эксжилком» наказали за правовой нигилизмСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачниковСмотреть фотографии
11:26
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»Смотреть фотографии
10:54
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный видСмотреть фотографии
10:20
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетностиСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублейСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде «сторговались» на проекте нового здания арбитражного судаСмотреть фотографии
19:46
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлагеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Андрея Бочарова почти единогласно утвердили кандидатом в губернаторы Волгоградской области от «ЕР»Смотреть фотографии
14:01
«Единая Россия» назвала своих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:27
Дальнобойщики пережидают жару на 119 автостоянках в Волгоградской и Ростовской областяхСмотреть фотографии
12:47
Лидер ЛДПР зарядил соратников из Волгоградской области на победные выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
На работу, как на праздник: политический бомонд Волгоградской области выходит на аренуСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машинуСмотреть фотографии
11:21
«Из Берлина в Волгоград»: уникальные экземпляры съехались на выставку ретро-автомобилейСмотреть фотографии
11:15
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Наставников юных волгоградских шахматистов наградили за воспитание чемпионовСмотреть фотографии
05:52
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствияСмотреть фотографии
05:36
В День России в Волгограде устроят гала-концерт и фейерверкСмотреть фотографии
21:56
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адресСмотреть фотографии
21:42
Волгоградские либерал-демократы убедили Жириновского одобрить местного кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде горожане остались один на один с солнцем Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила МузраеваСмотреть фотографии
18:01
Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счетСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 