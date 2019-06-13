Культура 13.06.2019 11:26
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13.06.2019 11:26
Множество дипломов лауреатов и Гран-при в номинациях «Хореография» и «Художественное слово» получили воспитанники волгоградской Академии талантов VISTA на всероссийском национальном фестивале-конкурсе «Великая Россия», который проходил в Сочи с 11 по 12 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», дети из Волгограда покорили жюри своими творческими и блестяще представленными номерами в самых различных жанрах.
Крупномасштабный фестиваль «Великая Россия» проводится уже более 10 лет подряд. Традиционно ко Дню России в Сочи съезжаются самодеятельные и профессиональные коллективы - победители районных, областных, краевых и всероссийских проектов.
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