Происшествия

В Волгограде школьник утонул у памятника Ленину

Происшествия 11.06.2019 10:10
2299 4
11.06.2019 10:10


Школьник утонул во время купания в Красноармейском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, 14-летний мальчик пришел на набережную, чтобы искупаться в Волге. Во время купания он стал тонуть. Это произошло неподалеку от памятника Владимиру Ленину, который стоит на набережной Красноармейского района. Спасти подростка не удалось. Информация о случившемся уточняется в СУ СК России по региону.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
28262 14
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
22162 16
Три человека пострадали при столкновении маршруток в Волгограде
12.05.2019 19:18
11263 0
Происшествия
11.06.2019 13:27
Происшествия 11.06.2019 13:27
345 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.06.2019 10:14
Происшествия 11.06.2019 10:14
2660 23 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 17:42
Происшествия 10.06.2019 17:42
3068 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 16:26
Происшествия 10.06.2019 16:26
818 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 14:54
Происшествия 10.06.2019 14:54
562 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 11:19
Происшествия 10.06.2019 11:19
1191 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 10:22
Происшествия 10.06.2019 10:22
1482 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.06.2019 09:43
Происшествия 10.06.2019 09:43
2274 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.06.2019 10:06
Происшествия 09.06.2019 10:06
3686 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.06.2019 09:42
Происшествия 09.06.2019 09:42
6433 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.06.2019 09:31
Происшествия 09.06.2019 09:31
1288 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.06.2019 07:48
Происшествия 09.06.2019 07:48
2343 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.06.2019 10:16
Происшествия 08.06.2019 10:16
1840 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.06.2019 09:57
Происшествия 08.06.2019 09:57
597 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.06.2019 09:45
Происшествия 08.06.2019 09:45
1264 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:07
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничествоСмотреть фотографии
13:53
Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматахСмотреть фотографии
13:27
В Волжском уроженец Башкортостана пытался обокрасть нумизматаСмотреть фотографии
13:24
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппаратыСмотреть фотографии
12:29
Из Волгограда в Челябинскую область уедут на утилизацию более 50 кг отработанных батареекСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области УК наказали за нечищеные дымоходы и вентиляцию в 24 домахСмотреть фотографии
11:05
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ Смотреть фотографии
10:14
В Волгограде ищут сбежавшего с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде школьник утонул у памятника ЛенинуСмотреть фотографии
08:52
Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионовСмотреть фотографии
22:00
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторыСмотреть фотографии
20:34
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в МосквуСмотреть фотографии
20:14
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержка Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговорСмотреть фотографии
13:55
МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
13:18
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана ГолуноваСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» инвестирует в будущееСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 