В Волгограде школьник утонул у памятника Ленину

Происшествия 11.06.2019 10:10
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11.06.2019 10:10
Школьник утонул во время купания в Красноармейском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, 14-летний мальчик пришел на набережную, чтобы искупаться в Волге. Во время купания он стал тонуть. Это произошло неподалеку от памятника Владимиру Ленину, который стоит на набережной Красноармейского района. Спасти подростка не удалось. Информация о случившемся уточняется в СУ СК России по региону.
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