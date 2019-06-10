От Сталинграда - до Великой Победы

Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой Отечественной

От Сталинграда - до Великой Победы 10.06.2019 22:04
344 0
10.06.2019 22:04


Сегодня вечером в центре Волгограда пришвартовался бронекатер “БК-73”, участвующий в межрегиональном патриотическом проекте “Ветер Победы-2019”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. “БК-73” - это точная копия одноименного корабля образца 1938 года. Для его реконструкции использовали детали, поднятые с затонувших катеров. На нем полностью воссозданы условия жизни и быта речников-краснофлотцев предвоенного периода и времен Великой Отечественной войны - от обстановки до обмундирования и питания экипажа. На борту реконструированного катера создан мини-музей из находок с затонувших бронекатеров.
4 июня катер отправился в экспедицию из Керчи в Тольятти. Протяженность его маршрута - 1900 км. Он останавливается в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Сызрани и Самаре. Завершится поход в День памяти и скорби – 22 июня 2019 года. Сейчас "БК-73" пришвартован у причала №7 в Волгограде.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса
27.05.2019 12:55
14067 4
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой Отечественной
10.06.2019 22:04
345 0
Журналист из Архангельска нашла место последнего боя прадеда под Волгоградом
14.05.2019 08:36
8003 4
От Сталинграда - до Великой Победы
27.05.2019 12:55
От Сталинграда - до Великой Победы 27.05.2019 12:55
14067 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.05.2019 08:36
От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
8003 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 09:35
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
7044 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 07:17
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
4371 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 17:22
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 17:22
12352 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 15:59
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
2271 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 11:52
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
726 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
8685 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 14:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 14:53
1836 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 13:35
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 13:35
895 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:46
541 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
7553 45 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
914 9 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.05.2019 16:12
От Сталинграда - до Великой Победы 03.05.2019 16:12
8766 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.05.2019 19:11
От Сталинграда - до Великой Победы 02.05.2019 19:11
16442 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:04
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
22:00
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторыСмотреть фотографии
20:34
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в МосквуСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержкаСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
15:03
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июняСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поездаСмотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговорСмотреть фотографии
13:55
МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
13:18
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана ГолуноваСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» инвестирует в будущееСмотреть фотографии
12:19
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" деломСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборахСмотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда эвакуировали пассажиров автобуса из-за подозрительной сумкиСмотреть фотографии
10:59
«Ростелеком» и «Росатом» будут развивать цифровую экономику вместеСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом двое «дачников» попали в больницу после удара о столбСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенокСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещейСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигаретСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 