Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой Отечественной





Сегодня вечером в центре Волгограда пришвартовался бронекатер “БК-73”, участвующий в межрегиональном патриотическом проекте “Ветер Победы-2019”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. “БК-73” - это точная копия одноименного корабля образца 1938 года. Для его реконструкции использовали детали, поднятые с затонувших катеров. На нем полностью воссозданы условия жизни и быта речников-краснофлотцев предвоенного периода и времен Великой Отечественной войны - от обстановки до обмундирования и питания экипажа. На борту реконструированного катера создан мини-музей из находок с затонувших бронекатеров.

4 июня катер отправился в экспедицию из Керчи в Тольятти. Протяженность его маршрута - 1900 км. Он останавливается в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Сызрани и Самаре. Завершится поход в День памяти и скорби – 22 июня 2019 года. Сейчас "БК-73" пришвартован у причала №7 в Волгограде.



