Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой Отечественной

От Сталинграда - до Великой Победы 10.06.2019 22:04
344 0
10.06.2019 22:04
Сегодня вечером в центре Волгограда пришвартовался бронекатер “БК-73”, участвующий в межрегиональном патриотическом проекте “Ветер Победы-2019”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. “БК-73” - это точная копия одноименного корабля образца 1938 года. Для его реконструкции использовали детали, поднятые с затонувших катеров. На нем полностью воссозданы условия жизни и быта речников-краснофлотцев предвоенного периода и времен Великой Отечественной войны - от обстановки до обмундирования и питания экипажа. На борту реконструированного катера создан мини-музей из находок с затонувших бронекатеров.
4 июня катер отправился в экспедицию из Керчи в Тольятти. Протяженность его маршрута - 1900 км. Он останавливается в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Сызрани и Самаре. Завершится поход в День памяти и скорби – 22 июня 2019 года. Сейчас "БК-73" пришвартован у причала №7 в Волгограде.
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 12:55
14067 4
10.06.2019 22:04
345 0
14.05.2019 08:36
8003 4
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса27.05.2019 12:55
От Сталинграда - до Великой Победы 27.05.2019 12:55
14067 4 Обсудить
Журналист из Архангельска нашла место последнего боя прадеда под Волгоградом14.05.2019 08:36
От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
8003 4 Обсудить
Минбороны опубликовало редкие архивные фотографии полководцев Победы10.05.2019 09:35
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
7044 0 Обсудить
Спустя 74 года после войны волгоградка нашла в Литве могилу родного человека10.05.2019 07:17
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
4371 0 Обсудить
Ожившая история: Бессмертный полк прошагал по улицам Сталинграда-Волгограда09.05.2019 17:22
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 17:22
12352 0 Обсудить
9 мая 1945 года в Сталинграде: люди обнимались и плясали среди развалин09.05.2019 15:59
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
2271 0 Обсудить
Жителей Волгограда в атмосферу военных лет погрузил “Трамвай Победы”09.05.2019 11:52
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
726 0 Обсудить
В Москве родным погибшего сталинградца вручили орден Славы спустя 74 года08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
8685 1 Обсудить
Музей-панорама приглашает на концерт старейшего художественного коллектива Вооруженных Сил РФ08.05.2019 14:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 14:53
1836 0 Обсудить
Бойцы ОМОНа провезли дитя Сталинграда по памятным местам08.05.2019 13:35
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 13:35
895 3 Обсудить
Сбербанк поздравляет с Днём Великой Победы08.05.2019 11:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:46
541 0 Обсудить
Впервые в Волгограде в колонне "Бессмертного полка" пройдут священнослужители08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
7553 45 Обсудить
В Волгограде память отдавших жизни за Победу воинов почтили у Вечного огня08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
914 9 Обсудить
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряков03.05.2019 16:12
От Сталинграда - до Великой Победы 03.05.2019 16:12
8766 0 Обсудить
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)02.05.2019 19:11
От Сталинграда - до Великой Победы 02.05.2019 19:11
16442 0 Обсудить
Реклама