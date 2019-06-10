Расследования 10.06.2019 12:19
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10.06.2019 12:19
К трем годам колонии общего режима приговорил суд жителя Красноармейского района за избиение престарелой матери. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция подтвердила такой приговор районного суда.
Следствие и суд установили, что 55-летний мужчина, будучи в сильном подпитии, во время ссоры со своей 80-летней матерью столкнул ее на лестничный пролёт, а затем поднял и избил. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.
Мужчина свою вину отрицал, и заявлял, что дело против него “сфабриковали”, чтобы лишить квартиры, в которой он жил с матерью.
По его словам, он вернулся поздно вечером из гостей и увидел, что мамы нет дома. Утром он рассказал о ее пропаже родственникам. Однако всего через полчаса после этого его вызвали в отдел полиции и сообщили, что мать находится в больнице. Однако суды, районный и областной, согласились с доводами следствия и признали мужчину виновным в “Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека”.
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