



К трем годам колонии общего режима приговорил суд жителя Красноармейского района за избиение престарелой матери. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция подтвердила такой приговор районного суда.

Следствие и суд установили, что 55-летний мужчина, будучи в сильном подпитии, во время ссоры со своей 80-летней матерью столкнул ее на лестничный пролёт, а затем поднял и избил. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Мужчина свою вину отрицал, и заявлял, что дело против него “сфабриковали”, чтобы лишить квартиры, в которой он жил с матерью.

По его словам, он вернулся поздно вечером из гостей и увидел, что мамы нет дома. Утром он рассказал о ее пропаже родственникам. Однако всего через полчаса после этого его вызвали в отдел полиции и сообщили, что мать находится в больнице. Однако суды, районный и областной, согласились с доводами следствия и признали мужчину виновным в “Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека”.