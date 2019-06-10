Здравоохранение

В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещей

Здравоохранение 10.06.2019 09:03
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10.06.2019 09:03


До пяти человек выросло количество заразившихся Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области после укусов клещей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора. На прошлой неделе заболевших этой лихорадкой было четыре человека. Число заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом не увеличилось. Пока выявлен один случай данного заболевания. Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратилось 1128 человек. В лаборатории исследовано 197 клещей, снятых с людей.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует, что по данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. 

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