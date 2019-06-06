Общество

Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора

Общество 06.06.2019 14:40
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06.06.2019 14:40


Региональный оператор произведет перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО потребителям, проживающим в селе Горный Балыклей Дубовского  района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции,  регоператор выставил по полной счета жителям села, тогда как периодичность и объем услуги не соблюдался. Речь идет о периоде с  января по апрель 2019 года. Теперь регоператор должен пересчитать плату,  исходя из количества дней не предоставления коммунальной услуги. Напомним, в публикации информагентства  «В Волгоградской области сельские депутаты устроили разнос регоператору»  также поднимался вопрос работы регоператора в Быковском районе и причины недовольства местных жителей. 
А вот жителям улиц Воронежская и Казачья Советского района Волгограда пока не удается добиться от регоператора признания в промахах в его работе и самое главное – в пересчете платы. Как уже сообщало ИА «Высота 102», услуга по вывозу мусора в определенные периоды или вовсе не оказывалась, или в гораздо меньших объемах, чем было заявлено. При этом плату за невывоз мусора регоператор начислил в полном объеме. И до сих пор в компании не хотят делать перерасчет. 

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