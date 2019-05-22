Экология

Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусора

Экология 21.05.2019 09:44
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21.05.2019 09:44



Только в мае мусоровозы стали приезжать регулярно, а регоператор требует денег от жителей за три предыдущих  месяца.

Жители улиц Воронежская и Казачья Советского района Волгограда шокированы ответом ООО «Управление отходами-Волгоград», полученным после направленных в компанию  претензий с требованием перерасчета за не оказанную услугу по вывозу мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, перерасчет им сделали лишь за январь, когда, напомним, город погряз в мусорных завалах. Вдаваться в нюансы, почему в последующие месяцы мусор на улицах Воронежская и Казачья не вывозился вовсе или вывозился нерегулярно, в компании регоператора не стали. «Сообщаем Вам, что вывоз ТКО по данному адресу осуществлялся по графику - суббота, с 16:30 до 16:40», - лаконично сообщили жителям в ООО «Управление отходами-Волгоград», чем удивили их не на шутку. Зато большая часть ответа была посвящена обязанности граждан платить регоператору. Жители  собрались и составили свое обращение регоператору, который уже направлен в компанию, отвечающую за вывоз мусора в Волгоградской области. 
"Уважаемый регоператор!  Вывоз мусора в январе (как вы верно заметили) и ФЕВРАЛЕ на улице Воронежской осуществлен вашей компанией не был. Вообще НЕ БЫЛ. Тем не менее платежка за февраль пришла. 
В марте мусор вывозился с нашей улицы дважды - 16 марта 16.50 и 23 марта 15.30. В марте было 5 суббот. Соответственно, мусор должен был вывозиться пять раз, а не два. Но оплату вы потребовали полную.
В апреле машина пришла один (!) раз, в конце месяца - 20 числа. Суббот в апреле было четыре. И опять платежка на полную сумму. 
Кроме того, график вывоза мусора удивительным образом трансформировался. В телефонном разговоре с оператором нас уведомили, что мусор будет вывозится ДВАЖДЫ в неделю. По средам и субботам. Эту информацию подтвердили и водители мусоровозов. А вы  пишите, что вывоз - раз в неделю. Смеем напомнить санитарные нормы вывоза мусора.
Согласно п. 2.2.1. СанПиН 42−128−4690−88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре — свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). 
Вы настаиваете на том, что мусор у нас регулярно вывозился. В таком случае,  назовите даты и время. Наши дома оснащены камерами видеонаблюдения и доказать, что вы лжете,  не составит труда.
Вы напоминаете об  обязанности вам платить, мы,  в свою очередь,  напоминаем вам об обязанности оказывать услугу в полном объеме. Не путайте причину со следствием.
Так как считаем ваш ответ на  обращение не более, чем отпиской, оставляем за собой право обратиться в жилинспекцию и в прокуратуру. Несмотря на то, что тарифы на вывоз ТКО неоправданно завышены, платить мы не отказываемся, но за работу, а не за видимость ее".
Волгоградцы недоумевают: неужели руководство компании в ресторане платит за обеды, которые ему не приносят? "Тогда почему мы должны платить  за услугу, которую нам не оказали?", - задают они логичный вопрос. 

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