Экология

В Волгоградской области сельские депутаты устроили разнос регоператору

Экология 01.06.2019 19:12
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01.06.2019 19:12


Депутаты Быковской районной думы вызвали на ковер представителя регоператора «Управление отходами-Волгоград» и потребовали ответов на нелицеприятные вопросы, связанные с деятельностью этой компании на территории района. Как рассказали ИА «Высота 102» члены постоянной комиссии районной думы по социальному обеспечению и защите прав граждан, как говорится, «у людей накипело». «Жители недовольны тем, как вывозится мусор в сельских поселениях. Проблемы связаны с отсутствием контейнеров, графиком и способом вывоза, а также бездействием регоператора по ликвидации свалок», - рассказали депутаты.
В частности, во многих населенных пунктах мусор вывозится всего раз в неделю безтарным способом. «То есть по улицам даже не едет, а мчится мусоровоз, и, как говорится, кто не успел, тот опоздал – возвращается домой со своим мусором. Ведь мусор оставлять нельзя – сразу растащат кошки и собаки. Мы сколько просили регоператора, чтобы машина шла медленнее и делала больше остановок, а слышали в ответ – у водителя график, он не должен из него выбиваться», - передавали жалобы жителей депутаты представителю регоператора.
Кроме того, мусоровозы приезжают без грузчиков. При том, что в селах живет много пожилых людей, им порой бывает трудно закинуть тяжелые пакеты с мусором в кузов. В селе Верхний Балыклей, например, даже вынуждены были нанять грузчика за средства сельского поселения, чтобы тот помогал бабушкам. Для многих жителей района было бы более удобно, если бы в селах ставили контейнеры. Но, как пояснил представитель регоператора, пока их на всех желающих не хватает. Вот и приходится пенсионерам играть в догонялки с мусоровозом.
Также была озвучена и другая проблема – частая поломка техники, из-за которой порой  срывается график вывоза мусора. Тогда у людей не остается другого варианта, как вывозить мусор на несанкционированные свалки, которые есть в каждом селе или хуторе. «Получается парадокс – нам выставляют счета за вывоз мусора, а свалки только растут. За что тогда платят жители?», - задались вопросом депутаты.
В ближайшее время вопрос о вывозе мусора в районе будет рассмотрен на заседании районной думы. Между тем, напомним, большинство депутатов Волгоградской облдумы предпочитают не задавать лишних вопросов регоператору, к деятельности которого у жителей региона немало претензий. Мало того, на недавнем заседании Южно-Российской парламентской ассоциации, заседание которой проходило в Сочи, вице-спикер регпарламента Ирина Соловьева озвучила предложения для правительства, в том числе от имени волгоградских депутатов, ввести административную ответственность для граждан и юридических лиц за уклонение от заключения договоров за вывоз мусора.

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