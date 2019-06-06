"Людей увозят на скорых": в Волгограде с новой силой разгорелся пожар на несанкционированной свалке (ВИДЕО)
Экология 05.06.2019 22:29
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05.06.2019 22:29
На стихийной свалке в Тракторозаводском районе в ночь с новой силой разгорелся пожар. Об этом ИА “Высота 102 сообщили местные жители. Пожар в балке у дачного комплекса на улице Шурухина вспыхнул сегодня утром на территории СНТ "Мичуринец". Сигнал о нем поступил на пульт дежурного в 07:30. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №1. Выяснилось, что горит мусор глубокого залегания. Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Весь день велась проливка территории. Однако, по словам местных жителей, под вечер огонь вырвался наружу. Клубы дыма окутали дачный поселок. В результате нескольким людям, как они утверждают, потребовалась помощь врачей. Информация об обстановке на месте ЧП уточняется. Ранее волгоградцы заявляли, что несанкционированная свалка образовалась из-за бездействия руководства СНТ и районных чиновников, так как сюда продолжают привозить мусор грузовиками.
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