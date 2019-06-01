В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды





В плачевном состоянии находятся старые металлические ограждения газонов на улице Ленина в центре Волгограда на подходе к верхней террасе набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», элементы ограды, которая когда-то украшала сталинградские клумбы, местами еще сохраняют относительно приличный вид. Но ржавчина, облупившаяся краска и утраченные секции – все это бросается в глаза.





Грустное зрелище представляет собой ограда у ДК Профсоюзов - облезлый чугунный заборчик держится за счет того, что кто-то заботливо закрепил его проволокой. В целом же перспективы сохранения этих исторических элементов украшения городского пространства весьма туманны.



