В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды

Культура 01.06.2019 21:41
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01.06.2019 21:41
В плачевном состоянии находятся старые металлические ограждения газонов на улице Ленина в центре Волгограда на подходе к верхней террасе набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», элементы ограды, которая когда-то украшала сталинградские клумбы, местами еще сохраняют относительно приличный вид. Но ржавчина, облупившаяся краска и утраченные секции – все это бросается в глаза.
Грустное зрелище представляет собой ограда у ДК Профсоюзов - облезлый чугунный заборчик держится за счет того, что кто-то заботливо закрепил его проволокой. В целом же перспективы сохранения этих исторических элементов украшения городского пространства весьма туманны.
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