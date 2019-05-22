Театр Камышина Волгоградской области поплатился рублем за левые фонограммы

Культура 20.05.2019 09:37
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20.05.2019 09:37
Камышинский драматический театр и комитет по культуре администрации Камышина выплатят 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в суд с иском обратилось Российское авторское общество. Поводом стало использование в спектаклях фонограмм с нарушением исключительных прав авторов музыкальных произведений. По решению суда Российское авторское общество получит по 200 тысяч рублей солидарно с театра и с комитета по культуре. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, последний громкий скандал, связанный с незаконным использованием авторских прав, случился более года назад во время матча «Крылья Советов» и «Ротора» на стадионе «Волгоград Арена». Тогда для разогрева болельщиков исполнялись произведения без разрешения авторов на их использование. Судебное дело закончилось подписанием мирового соглашения между Российским авторским обществом, клубом «Ротор» и фондом «Живой город», по которому два последних выплатили солидарно общественной организации 240 тысяч рублей.
Фото сайта Камышинского драматического театра.
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