Происшествия 17.05.2019 19:41
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17.05.2019 19:41
Несколько минут назад на остановке "Нефтяной техникум" в Советском районе Волгограда микроавтобус врезался в столб. Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы происшествия. Есть пострадавшие. Врачи "скорой" оказывают им помощь. Медики прибыли на место буквально через пять минут после происшествия. Всего задействовано 10 бригад неотложки.
На маршрутке нет номера, но висит табличка: "Заказной". Известно, что машина ехала в сторону Кировского района. ДТП произошло напротив дома №65Б по проспекту Университетскому.
По данным ГУ МВД по региону, по предварительным данным, виновником аварии мог стать "КАМАЗ", у которого отказали тормоза. Грузовик врезался в маршрутку, которую от удара отбросило в световую опору.
Как рассказывают очевидцы, грузовая машина задела по касательной еще одну маршрутку, которая получила небольшие повреждения.
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