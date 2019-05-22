



На маршрутке нет номера, но висит табличка: "Заказной". Известно, что машина ехала в сторону Кировского района. ДТП произошло напротив дома №65Б по проспекту Университетскому.

По данным ГУ МВД по региону, по предварительным данным, виновником аварии мог стать "КАМАЗ", у которого отказали тормоза. Грузовик врезался в маршрутку, которую от удара отбросило в световую опору.

Как рассказывают очевидцы, грузовая машина задела по касательной еще одну маршрутку, которая получила небольшие повреждения.





Несколько минут назад на остановке "Нефтяной техникум" в Советском районе Волгограда микроавтобус врезался в столб. Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы происшествия. Есть пострадавшие. Врачи "скорой" оказывают им помощь. Медики прибыли на место буквально через пять минут после происшествия. Всего задействовано 10 бригад неотложки.