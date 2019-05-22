



Опубликована информация о среднемесячной заработной плате за 2018 год руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Волгоградской области, подведомственных региональному комитету культуры.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные сведения, самые солидные зарплаты получает руководящий состав Волгоградского государственного института искусств и культуры. Рассчитываемое за календарный год среднемесячное жалованье исполняющего обязанности ректора Александра Веденеева составило более 106 тысяч рублей. Проректор по художественно-творческой и концертной работе Максим Бабкин также в среднем каждый месяц зарабатывает около 106 тысяч рублей. Проректоры ВУЗа по научной работе Елена Гущина и Елена Юлпатова в среднем получают по 108 с лишним тысяч рублей.





Одним из наиболее высокооплачиваемых в сфере культуры региона является труд директора Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Леонида Пикмана. Руководитель ГБУК в среднем получает более 98 тысяч рублей.

Художественный руководитель Нового экспериментального театра Никита Ширяев в 2018 году в среднем зарабатывал около 79,5 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата директора Волгоградского областного центра народного творчества Евгения Пушкина в 2018 году составила 78 с лишним тысяч рублей. Один из заместителей руководителя ГБУК Владимир Собакарь получал 64 тысячи.

Директор музея - заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов в 2018 году ежемесячно получал в среднем более 85 тысяч рублей, директор Волгоградского планетария Сергей Сепанов - почти 92 тысячи, директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко - около 43 тысяч рублей, директор интерактивного музея «Россия - Моя история» Сергей Мордвинов - 77,5 тыс. рублей, директор музея изобразительных искусств им. И.И Машкова Варвара Озерина - более 60 тысяч, директор Волгоградской филармонии Станислав Малых - 90 тысяч рублей, директор областной детской филармонии Татьяна Миронова - примерно 73 тысячи, директор Агентства по проведению культурно - массовых мероприятий Дмитрий Асеев - 74 тысячи, директор ТЮЗа Альберт Авходеев более 77 тысяч, директор областной научной библиотеки имени М.Горького Светлана Косовцева - 72 тысячи рублей.





По сравнению с данными за 2017 год, руководители ГУКов, которые несут полную ответственность за все, что происходит в госучреждении - от трещин на стенах до расходования бюджетных средств, не стали получать больше. В некоторых случаях среднемесячное жалованье даже уменьшилось. И уж тем более, сегодняшние заработки директоров заведений культуры Волгоградской области никак нельзя назвать шокирующими. В памяти некоторых читателей ИА «Высота 102» наверняка осталась история 2013 года, когда достоянием общественности стала информация о том, что директор одного из местных театров в среднем получал по миллиону в месяц, а актеры - по 200 - 300 тысяч рублей.