Суд в Волгограде оставил за решеткой подозреваемого в педофилии маршрутчика

Расследования 13.05.2019 11:43
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13.05.2019 11:43
Волгоградский областной суд отказался освободить из-под ареста водителя маршрутки Хаяла Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в облсуде, апелляционная инстанция оставила решение Городищенского районного суда о заключении Мамедова под стражу без изменения.
Напомним, преступление в отношении девочки было совершено 1 февраля этого года. Вскоре был задержан предполагаемый преступник - водитель маршрутки Хаял Мамедов. 2 февраля он был взят под стражу. Однако Мамедов обжаловал решение об аресте, сославшись на то, что ему не был предоставлен переводчик. 21 марта облсуд отменил избранную меру пресечения и отправил дело на повторное рассмотрение в районный суд. Но в тот же день против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Его задержали, а на следующий день Мамедов снова был арестован. Отметим, что на свободе он провел около часа. Волгоградский облсуд не нашел нарушений в действиях судьи Городищенского района, который первый раз отпустил его из-под стражи. Мамедов обжаловал и повторное заключение его в СИЗО, но на этот раз облсуд на свободу его не выпустил.
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