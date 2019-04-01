Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)
Расследования 01.04.2019 10:26
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01.04.2019 10:26
Подозреваемый в изнасиловании 13-летней школьницы, водитель маршрутки Хаял Мамедов сегодня обжалует решение о возбуждении второго уголовного дела. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, заседание в Городищенском районном суде Волгоградской области началось. Мужчина требует признать незаконными действия следователя, возбудившего дело, а также решение о задержании. Мамедова завели в зал заседаний. Увидев в коридоре журналистов, он надвинул шапку на глаза. Отметим, что само заседание проходит в закрытом режиме. Мамедов потребовал отвода судьи, однако ходатайство его было отклонено. Причиной отвода судьи Даниловой, по мнению защиты, должно было стать то обстоятельство, что она продлевала арест Мамедову.
Напомним, преступление в отношении девочки было совершено 1 февраля этого года. Вскоре был задержан предполагаемый преступник. 2 февраля он был взят под стражу. Однако Мамедов обжаловал решение об аресте, сославшись на то, что ему не был предоставлен переводчик. 21 марта облсуд отменил избранную меру пресечения и отправил дело на повторное рассмотрение в районный суд. Но в тот же день против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Его задержали, а на следующий день Мамедов снова был арестован. Отметим, что на свободе он провел около часа. Волгоградский облсуд не нашел нарушений в действиях судьи Городищенского района, который первый раз отпустил его из-под стражи.
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