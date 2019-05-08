В Волгоградской области рождается больше мальчиков

Аналитика 08.05.2019 14:46
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08.05.2019 14:46
В Волгоградской области за 3 месяца 2019 года зарегистрировано 5120 новорожденных. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, из них - 2666 мальчиков и 2454 девочки. Из общего числа младенцев более 37% новорожденных стали первенцами, более 38% - вторыми детьми у своих родителей, около 15% - третьими, четвертыми и более –8,7%.
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