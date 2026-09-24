Волжский накрыло едким смогом из-за пожара на полигоне

Жители Волжского Волгоградской области пожаловались на смог, который окутал город ночью 24 сентября. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, многие из-за теплой погоды спали с открытыми окнами, поэтому проснулись из-за неприятного запаха жженной резины и пластика, проникшего в жилища.

– Мы с семьей сначала подумали, что горит что-то в нашем доме, – делится житель Волжского Александр . – Но дыма вроде нигде не было видно.

При этом вонь ощущалась как в старой части города, так и в новой.

Между тем, по данным карты тепловых аномалий NASA, ночью в Волжском было зафиксировано горение на полигоне отходов. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что силы и средства ведомства в тушении пожара ночью не привлекались, предложив уточнить информацию в администрации Волжского.

В администрации Волжского, в свою очередь, факт возгорания на полигоне подтвердили, сообщив, что открытое горение наблюдалось на площади 3 тысячи квадратных метров, которое было потушено. Однако задымление в районе объекта сохраняется.



– На место выезжала комиссия администрации города. По итогам будет принято решение в рамках концессионного соглашения с владельцем полигона, – пояснили в администрации городского округа.

В компании «Волга-Бизнес», которой принадлежит полигон в Волжском, прокомментировали происшествие.

– Возгорание на объекте произошло вчера вечером. Всю ночь техника работала над локализацией огня. Сейчас возгорание практически локализовано. Остается задымление. Более 10 единиц спецтехники продолжают работу на месте. Ситуация находится под контролем компании и органов власти, – заверили в организации.



