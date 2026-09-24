В Волгограде дважды провалился конкурс по определению проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Если в первый раз заявок от участников не поступило совсем, то сейчас одна единственная заявка была отклонена конкурсной комиссией.

– В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе была подана только одна заявка на участие в нем, а также в связи с тем, что членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки требованиям извещения об осуществлении закупки, на основании пункта 1 и пункта 4 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся, – указано в итоговом протоколе.

Основная претензия к единственному участнику закупки заключалась в том, что этот участник закупки не является членом СРО в области инженерных изысканий.

Напомним, что это уже второй электронный аукцион по поиску проектировщика. В первый раз подрядную организацию пытались найти в июле, но тогда выбирать было не из кого – заявок на конкурс не поступило.

Подземный пешеходный переход к парку Победа и музею СВО хотят построить под проспектом Ленина в районе остановки «Мамаев курган» в 2028-2029 годах с учетом разработки проекта к концу ноября 2027 года.

Фото из архива V102.RU