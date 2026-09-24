



24 сентября в Волжском проведут замеры качества воздуха вокруг тлеющего полигона ТБО. Передвижную лабораторию к месту происшествия направил региональный комитет природных ресурсов.

- Организован выезд мобильной лаборатории с целью отбора проб воздуха в районе полигона. В связи с тем, что полигон ТКО — объект федерального уровня надзора, в случае выявления превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ информация будет передана в территориальные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, — подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

Напомним, как ранее сообщала редакция, пламя объяло 3 тыс. кв. метров мусорного полигона. Сообщение о возгорании было зарегистрировано в 00:25 24 сентября. По информации на полдень, его площадь удалось уменьшить до 1,5 тыс. кв. метров. Тушение организовано силами ООО «Волга-Бизнес» методом рекультивации. На место возгорания завозится земля и отсыпаются очаги горения. Контролируют тушение местные специалисты ГО ЧС и представители МЧС России.