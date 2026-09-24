



24 сентября глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов объявил о сложении с себя полномочий и желании уйти добровольцем на СВО. Соответствующее заявление он сделал на заседании местной думы.

- Принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции и защищать нашу Родину в составе добровольческого формирования отряда «БАРС». Решение обдуманное и взвешенное. Благодарю коллег за многолетнюю совместную работу. Органы местного самоуправления Кумылженского муниципального района — это слаженная, надежная команда, — подчеркнул руководитель.

Заседание районной думы прошло в расширенном формате. По поручению главы региона Андрея Бочарова участие в нём принял замгубернатора Геннадий Шевцов.

Отметим, Валерий Денисов занимал руководящий пост с 2014 года и дважды переизбирался главой района.