Доходы волгоградцев в 2026 году выросли до 69 тысяч





Три города Волгоградской области - Волгоград, Волжский и Камышин - вошли в рейтинг качества жизни по уровню среднедушевых доходов. Исследование по итогам 9 месяцев 2026 года опубликовал Финансовый университет при Правительстве РФ. Аналитики исследовали доходы жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек, а также определили их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Волгоград в рейтинге занял 62-е место с показателем 69 тысяч рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы волгоградцев выросли на 12%. Волжский расположился на 114-м месте. Доходы волжан в этом году составили 62 тысячи рублей в месяц, что на 9% больше, чем было в 2025 году. Камышину присвоили 161-е место с показателем 55 тысяч рублей в месяц. В этом городе доходы упали на 1% по сравнению с прошлым годом.

Всего эксперты исследовали ситуацию в 170 российских городах. Городами с самым высоким уровнем душевого дохода стали Москва (102 тыс. руб. в месяц), Химки - (101 тысяча) и Красногорск (101).