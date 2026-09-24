МЧС: ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 24 сентября

В Волгоградской области к вечеру 24 сентября прогнозируется резкая смена погоды. В отдельных районах ожидается сразу целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

– Сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах сильные ливни, сильные дожди в период с 18:00 до 21:00 ч. и до конца суток 24 сентября и сутки 25 сентября, – указано в предупреждении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что синоптики ранее предсказывали грозы и затяжной дождь, которые завершат бабье лето в Волгограде.

Фото из архива V102.RU