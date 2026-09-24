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Общество

Волжская ГЭС увеличит сбросы для прохода судов с зерном

Общество 24.09.2026 13:56
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24.09.2026 13:56


Росводресурсы скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла по просьбе Росморфлота в связи с проходом сухогрузов с зерном. 

Как сообщили на Волжской ГЭС, в связи с указанием федерального ведомства с 25 по 27 сентября среднесуточные сбросные расходы воды составят 6500 – 6800 кубометров в секунду.

По завершению указанного периода сброс воды через Волгоградский гидроузел вернется к прежним отметкам в 6000 – 6500 кубометров в секунду. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 10 октября. 

Фото из архива V102.RU

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