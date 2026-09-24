



В Волгоградской области региональный комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности официально анонсировал масштабную проверку систем оповещения. Сирены включат 7 октября во всех муниципалитетах.

- С 10 часов до 10 часов 48 минут в муниципальных образованиях региона будут включать электросирены и другие технические средства оповещения, прозвучит сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!», - уточнили в пресс-службе облком безопасности.

Ряд районных администраций также предупредили, что помимо привычных сирен и звуковых сигналов предупреждение может транслироваться и в радио- и телеэфире.

Отметим, мероприятия носят плановый характер и, по данным властей, сигналы не требуют от граждан каких-либо действий.

Фото из архива ИА «Высота 102»