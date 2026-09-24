



В Волгограде прокуратура через суд добилась пересмотра формулировку увольнения директора МКУ «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда». Руководитель поспешил покинуть должность по собственному желанию после скандала с фиктивным трудоустройством близких родственников.

- Установлено, что директор трудоустроил в муниципальное учреждение культуры на руководящую должность менеджера свою дочь, не имевшую на момент трудоустройства высшего образования и опыта работы не менее двух лет, как того требовали организационно-распорядительные документы, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом, фактически дочь своих обязанности не выполняла, а только числилась в штате, получая зарплату.

Отметим, прокуратура Краснооктябрьского района посчитала увольнение руководителя по собственному желанию незаконным и через суд потребовала рассчитаться директора по «статье» с формулировкой «за утрату доверия», с внесением в соответствующий реестр. Кроме того, с руководителя был взыскан ущерб, нанесённый бюджету, в размере 1,4 млн рублей.