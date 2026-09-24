В Городище ФСБ и полиция с помощью дронов поймали мигрантов-нелегалов





В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России устроили облаву на нелегальных мигрантов. Нарушителей на земле искали бойцы с автоматами, а с воздуха дроны.







- В ходе рейда были проверены 35 человек, из которых 19 доставлены в отдел по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

После проверки правоохранители зафиксировали 41 нарушение. В том числе 18 случаев работы без патента, 12 случаев нарушения заявленной цели въезда в страну, 9 случаев уклонения от медосвидетельствования, 2 случая нарушения правил въезда.

Отметим, по итогу проверки полиция обнулила сроки пребывания в России 11 мигрантов. Оперативники сейчас устанавливают организаторов нелегальной деятельности иностранцев.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области