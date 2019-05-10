От Сталинграда - до Великой Победы

Минбороны опубликовало редкие архивные фотографии полководцев Победы

От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
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10.05.2019 09:35


Накануне 9 мая Минобороны России опубликовало серию редких фотографий, запечатлевших полководцев Победы на фронте – во время ключевых стратегических операций и известных сражений. Как сообщает ИА «Высота 102», среди снимков есть, в том числе, уникальное архивное фото, сделанное в 1942 году в Сталинграде, когда командующий войсками Юго-Восточного фронта ( с 28 сентября 1942 года - Сталинградского фронта)  Андрей Еременко напутствовал солдат перед боем. 

Андрей Еременко вступил в командование войсками Юго-Восточного фронта - Сталинградского фронта в августе 1942 года. Согласно материалам энциклопедии «Сталинградская битва», военачальник занимался укомплектованием штабов и органов разведки. Руководил действиями по срыву замыслов фашистов по овладению Сталинградом, вместе со специалистами разрабатывал приемы боевых действий с учетом особенности местности и условий уличных боев в городе при превосходстве сил противника. Контрудары, организованные Еременко в конце октября 1942 года южнее Сталинграда, позволили отвоевать рубежи, ставшие затем исходными для контрнаступления. Именем маршала Еременко названа улица в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Еще на одной фотографии, сделанной в Сталинграде в 1942 году, запечатлен командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

Прославившиеся стойкостью воины армии под командованием Василия Чуйкова мужественно бились за Сталинград. Командарм ввел в войска тактику ближнего боя. Во время ожесточенных сражений Чуйков постоянно находился на правом берегу Волги - командный пункт располагался практически на переднем крае обороны в самые критические моменты Сталинградской битвы. Именем Василия Чуйкова названа улица в Центральном районе Волгограда. Маршал Советского Союза похоронен на Мамаевом кургане.

Фото http://mil.ru/

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