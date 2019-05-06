Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефти





К трем годам колонии общего режима за кражу нефтепродуктов и мошенничество приговорил Жирновский районный суд местного жителя Илью Гуляева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, с осени 2013 года по 2017 годы он вместе с пятью сообщниками делал врезки в нефтепроводы. Таким образом они слили нефтепродуктов стоимостью более 550 тысяч рублей.

Также вместе с подельником Илья Гуляев похитил взятый в лизинг грузовик и полуприцеп-цистерну. Они изменили их идентификационные номера и подделали документы. Ущерб фирме - владельцу техники - превысил 5 миллионов.

Попытались они и похитить нефтепродуктов на сумму около 700 тысяч рублей, но неудачно. Автоцистерну с нефтью задержали правоохранители. Свою вину Гуляев признал. Он также заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела вели сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



