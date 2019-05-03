От Сталинграда - до Великой Победы 03.05.2019 16:12
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03.05.2019 16:12
Сегодня в Суровикинском районе Волгоградской области на Поклонной горе захоронили останки павших в кровопролитных боях за эту высоту воинов-сибиряков, сообщает ИА «Высота 102». В годы войны Поклонная гора называлась высотой 117 и являлась стратегической точкой на подступах к Сталинграду. В церемонии захоронения приняли участие представители духовенства, Российского военно-исторического общества, Волгоградской облдумы и администрации города Ишим Тюменской области. За последнее время участниками поискового отряда «Обелиск» были найдены останки 63 бойцов 229-й и 147-й дивизий, стоявших насмерть летом 1942 года, когда в районе Суровикино начались самые первые бои Сталинградской битвы. Имена четырех советских солдат удалось установить. Известно, что 147-я дивизия была сформирована в Сибири. Молодое пополнение бросили навстречу врагу прямо с эшелона. Несмотря на невероятное мужество и самопожертвование советских воинов, в начале августа 1942 года фашисты оккупировали Суровикино. Районный центр был освобожден в ходе контрнаступления Красной Армии в декабре 1942 года. В наши дни поисковики ведут постоянные работы на высоте 117, где остались лежать защитники сталинградской земли.
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