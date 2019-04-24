Коммунисты Волжского "отбили" площадь для Первомая

Политика 24.04.2019 11:23
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24.04.2019 11:23
Проведение «краснознаменного» первомайского митинга на площади имени Ленина в Волжском в конечном итоге все-таки согласовано городской администрацией, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волжского комитета КПРФ, коммунисты получили соответствующее письмо от чиновников. Таким образом, первомайский митинг КПРФ состоится сразу после окончания праздничного шествия и продлится с 11.30 до 12.30 часов.
Ранее местные коммунисты впервые получили отказ администрации Волжского в проведении традиционного первомайского митинга на главной площади города, носящей имя Владимира Ленина. Городские власти объяснили это необходимостью обеспечения безопасности во время праздничной демонстрации и предложили коммунистам на выбор три других места. Однако такое предложение возмутило волжских коммунистов, которые заявили, что не будут отмечать Первомай «в камышах».
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