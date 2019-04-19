Политика

Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина

Политика 19.04.2019 12:27
294 4
19.04.2019 12:27


Возмущение отказом администрации Волжского в проведении традиционного первомайского митинга на главной площади города, носящей имя Владимира Ленина, выразили местные коммунисты, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волжского ГК КПРФ, предложение администрации города о переносе места проведения митинга было рассмотрено на специальном оперативном заседании, где было принято единогласное решение не соглашаться на предложенные городскими чиновниками варианты, и отказаться от проведения митинга «в камышах». Однако также было принято решение изготовить несколько наглядных агитационных материалов с лозунгом «Первомай без митинга - позор действующей власти!». 
Как  пояснили  ИА «Высота 102» в администрации Волжского, отказ в проведении митинга на главной площади города связан  с необходимостью обеспечения безопасности во время традиционной праздничной демонстрации. Кроме того, согласно утвержденой программе , после общегородского шествия 1 мая на площади Ленина запланировано проведение мероприятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Чиновники предложили  коммунистам на выбор  3 других  места для возможного проведения митинга - площадку у  памятника погибшим в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн, площадь перед Волжским драматическим театром и площадь перед плавательным бассейном (ул. Набережная,2). 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда
29.03.2019 16:11
24005 25
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»
08.04.2019 14:00
15928 55
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться
08.04.2019 11:11
14921 29
Политика
18.04.2019 15:23
Политика 18.04.2019 15:23
10399 1 Обсудить

0
Далее
Политика
18.04.2019 14:55
Политика 18.04.2019 14:55
16346 24 Обсудить

0
Далее
Политика
17.04.2019 14:43
Политика 17.04.2019 14:43
11728 50 Обсудить

0
Далее
Политика
10.04.2019 13:28
Политика 10.04.2019 13:28
12766 14 Обсудить

0
Далее
Политика
10.04.2019 10:16
Политика 10.04.2019 10:16
8060 30 Обсудить

0
Далее
Политика
09.04.2019 13:38
Политика 09.04.2019 13:38
4741 13 Обсудить

0
Далее
Политика
08.04.2019 14:00
Политика 08.04.2019 14:00
15928 55 Обсудить

0
Далее
Политика
08.04.2019 11:11
Политика 08.04.2019 11:11
14921 29 Обсудить

0
Далее
Политика
04.04.2019 09:30
Политика 04.04.2019 09:30
15095 96 Обсудить

0
Далее
Политика
03.04.2019 17:40
Политика 03.04.2019 17:40
16212 67 Обсудить

0
Далее
Политика
29.03.2019 16:11
Политика 29.03.2019 16:11
24005 25 Обсудить

0
Далее
Политика
28.03.2019 14:06
Политика 28.03.2019 14:06
3685 9 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:57
Политика 21.03.2019 17:57
8400 5 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:35
Политика 21.03.2019 17:35
6337 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 13:10
Политика 21.03.2019 13:10
12267 31 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:32
На «ДомКлик» от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимостьСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и РоссииСмотреть фотографии
13:08
Заморозки идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров" Смотреть фотографии
12:31
Пьяный волгоградец исцарапал внедорожник бывшего работодателяСмотреть фотографии
12:29
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедициныСмотреть фотографии
12:27
Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина Смотреть фотографии
12:07
На Центральной набережной Волгограда появился романтичный уголок с прудом и фонтаном (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:52
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта судят за гибель двоих рабочихСмотреть фотографии
11:34
Препятствий на дорогах быть не должно: на Гремячинском ГОКе построят два путепроводаСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Сын беглого экс-депутата Госдумы Михеева от Волгоградской области сказочно разбогател Смотреть фотографии
09:45
Бывший директор муниципального предприятия привлечен к субсидиарной ответственности за долги по электроэнергииСмотреть фотографии
09:32
День Победы Волжская ГЭС "отметит" максимальным сбросом воды Смотреть фотографии
09:05
На кладбище под Волгоградом грузовик похоронной службы раздавил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:01
Жителя Свердловской области поместили в психушку после инцидента у Вечного огня в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградские экологи поймали с поличным загрязнителей Волго-Ахтубинской поймы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
В Волгограде нашли двух потерявшихся школьницСмотреть фотографии
20:10
Мужчине, разогревающему воду на Вечном огне в Волгограде, вызвали психкаретуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В Волгограде "Динамо-Синара" отметила день рождения победой над "Кубанью" - 28:27 (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Государство отметило главу Волгограда за ЧМ - 2018 Смотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинкеСмотреть фотографии
18:00
В половине населенных пунктов Волгоградской области "не ступала нога" мусорного регоператораСмотреть фотографии
17:46
Жителя Свердловской области доставили в полицию после попытки нагреть воду на Вечном огне в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долгаСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офисСмотреть фотографии
16:13
Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотикамиСмотреть фотографии
15:23
Глава Волгограда в Москве награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»Смотреть фотографии
15:22
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНРСмотреть фотографии
14:55
Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформе Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 