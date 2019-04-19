Политика 19.04.2019 12:27
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19.04.2019 12:27
Возмущение отказом администрации Волжского в проведении традиционного первомайского митинга на главной площади города, носящей имя Владимира Ленина, выразили местные коммунисты, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волжского ГК КПРФ, предложение администрации города о переносе места проведения митинга было рассмотрено на специальном оперативном заседании, где было принято единогласное решение не соглашаться на предложенные городскими чиновниками варианты, и отказаться от проведения митинга «в камышах». Однако также было принято решение изготовить несколько наглядных агитационных материалов с лозунгом «Первомай без митинга - позор действующей власти!».
Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, отказ в проведении митинга на главной площади города связан с необходимостью обеспечения безопасности во время традиционной праздничной демонстрации. Кроме того, согласно утвержденой программе , после общегородского шествия 1 мая на площади Ленина запланировано проведение мероприятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Чиновники предложили коммунистам на выбор 3 других места для возможного проведения митинга - площадку у памятника погибшим в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн, площадь перед Волжским драматическим театром и площадь перед плавательным бассейном (ул. Набережная,2).
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