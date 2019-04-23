В Волгоградский музей передали ценные находки из древнего кургана





Артефакты, которым более 4000 лет, переданы сегодня в Волгоградский областной краеведческий музей, сообщает ИА «Высота 102». Ценнейшие с исторической точки зрения предметы эпохи средней бронзы были обнаружены в курганном могильнике в Жирновском районе.









Погребение датируется серединой III тысячелетия до н.э. В кургане археологи нашли скелеты мужчины и мальчика, а рядом с ними различные предметы - в том числе, золотую височную подвеску, бронзовые топор и нож, ритуальные курильницы и ломик с деревянной ручкой. После необходимых исследований и реставрации находки стали музейными экспонатами.