Культура

В Волгоградский музей передали ценные находки из древнего кургана

Культура 23.04.2019 11:54
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23.04.2019 11:54


Артефакты, которым более 4000 лет, переданы сегодня в Волгоградский областной краеведческий музей, сообщает ИА «Высота 102». Ценнейшие с исторической точки зрения предметы эпохи средней бронзы были обнаружены в курганном могильнике в Жирновском районе. 


Погребение датируется серединой III тысячелетия до н.э. В кургане археологи нашли скелеты мужчины и мальчика, а рядом с ними различные предметы - в том числе, золотую височную подвеску, бронзовые топор и нож, ритуальные курильницы и ломик с деревянной ручкой. После необходимых исследований и реставрации находки стали музейными экспонатами. 
 
 

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