В Волгограде пенсионерка отдала мошенникам четверть миллиона за сына

Происшествия 22.04.2019 12:18
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22.04.2019 12:18
80-летняя жительница Ворошиловского района стала очередной жертвой телефонных мошенников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию У МВД России по Волгограду, пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, потребовал передать денежные средства, чтобы урегулировать вопрос о преступлении с участием ее сына. Женщина сначала передала приехавшему курьеру все свои сбережения - 245 тысяч рублей - и лишь потом решила позвонить собственному сыну. Сейчас полицейские ведут розыск злоумышленников.
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