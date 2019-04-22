Расследования 22.04.2019 11:14
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22.04.2019 11:14
Уголовное дело возбуждено в отношении директора и бухгалтера одного из муниципальных учреждений культуры Ленинского района. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их подозревают в мошенничестве при трудоустройстве. По данным прокурорской проверки, в 2017 году на работу в учреждение взяли дочь бухгалтера и оформили как художественного руководителя. Правда, девушка на работу не приходила, однако зарплату получала исправно. Почти за полтора года "худрук" заработала около 250 тысяч рублей. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО ОМВД России по Ленинскому району.
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