Расследования

В Волгоградской области закрыли 8 сайтов с рекламой онлайн-казино

Расследования 20.04.2019 16:22
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20.04.2019 16:22


Сразу восемь сайтов, где размещалась информация о способах организации и проведении азартных игр с использованием Интернета, будут заблокированы по решению Центрального районного суда Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», с иском о признании данной информации запрещенной для распространения на территории РФ обратился прокурор Даниловского района. Вход на данные сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации, поэтому любой пользователь мог зайти и ознакомиться с данной информацией. Учитывая, что в РФ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и Интернета, запрещена, суд требования прокурора удовлетворил.

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