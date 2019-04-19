Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу

Расследования 19.04.2019 14:06
926 6
19.04.2019 14:06
К двум годам ограничения свободы и такому же сроку лишен права заниматься врачебной деятельностью приговорил сегодня Городищенский районный суд врача центральной районной больницы. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В ноябре 2017 года в больнице прооперировали женщину. Однако вскоре у нее диагностировали динамическую тонкокишечную непроходимость. Перед началом лечения ей должны были ввести раствор “Лидокаина”. Осужденный анестезиолог-реаниматолог сделал это в общей палате, где лежала больная. В тоже время, по инструкции, введение анестетика допускается лишь в специализированных помещениях, где есть оборудование для наблюдения за состоянием пациента и средства для реанимации. После введения “Лидокаина” у женщины сразу ухудшилось состояние. Это заметил хирург, который проходил мимо. Пациентку стали реанимировать, но несмотря на усилия врачей, через несколько дней она умерла.
По заключению комиссии, смерть произошла из-за анафилактического шока, вызванного препаратом. Сыграло свою роль и то, что это было сделано в палате, а не в оснащенном кабинете. Также пациентке не рассказали о возможных последствиях применения лекарства.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21445 14
26.03.2019 17:27
15356 13
05.04.2019 14:58
13709 16
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"19.04.2019 16:11
Расследования 19.04.2019 16:11
1487 9 Обсудить
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре Волгограда19.04.2019 15:42
Расследования 19.04.2019 15:42
634 1 Обсудить
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и России19.04.2019 13:14
Расследования 19.04.2019 13:14
460 2 Обсудить
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочих19.04.2019 11:52
Расследования 19.04.2019 11:52
641 3 Обсудить
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
5523 5 Обсудить
В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду18.04.2019 16:52
Расследования 18.04.2019 16:52
460 2 Обсудить
Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотиками18.04.2019 16:13
Расследования 18.04.2019 16:13
2822 5 Обсудить
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНР18.04.2019 15:22
Расследования 18.04.2019 15:22
11874 15 Обсудить
В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителя18.04.2019 11:40
Расследования 18.04.2019 11:40
1344 3 Обсудить
Волгоградский облсуд увеличил компенсацию за гибель человека в ДТП18.04.2019 09:11
Расследования 18.04.2019 09:11
6069 4 Обсудить
Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукой17.04.2019 21:16
Расследования 17.04.2019 21:16
5149 1 Обсудить
В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»17.04.2019 20:11
Расследования 17.04.2019 20:11
1562 1 Обсудить
В Волжском вынесли приговор участнику драки из-за громкой музыки17.04.2019 16:49
Расследования 17.04.2019 16:49
1433 7 Обсудить
В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговор17.04.2019 16:06
Расследования 17.04.2019 16:06
4503 1 Обсудить
Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюру17.04.2019 12:46
Расследования 17.04.2019 12:46
1146 4 Обсудить
Реклама