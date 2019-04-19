Расследования

Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу

Расследования 19.04.2019 14:06
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19.04.2019 14:06


К двум годам ограничения свободы и такому же сроку лишен права заниматься врачебной деятельностью приговорил сегодня Городищенский районный суд врача центральной районной больницы. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В ноябре 2017 года в больнице прооперировали женщину. Однако вскоре у нее диагностировали динамическую тонкокишечную непроходимость. Перед началом лечения ей должны были ввести раствор “Лидокаина”. Осужденный анестезиолог-реаниматолог сделал это в общей палате, где лежала больная. В тоже время, по инструкции, введение анестетика допускается лишь в специализированных помещениях, где есть оборудование для наблюдения за состоянием пациента и средства для реанимации. После введения “Лидокаина” у женщины сразу ухудшилось состояние. Это заметил хирург, который проходил мимо. Пациентку стали реанимировать, но несмотря на усилия врачей, через несколько дней она умерла. 
По заключению комиссии, смерть произошла из-за анафилактического шока, вызванного препаратом. Сыграло свою роль и то, что это было сделано в палате, а не в оснащенном кабинете. Также пациентке не рассказали о возможных последствиях применения лекарства.

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