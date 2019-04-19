Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу

В ноябре 2017 года в больнице прооперировали женщину. Однако вскоре у нее диагностировали динамическую тонкокишечную непроходимость. Перед началом лечения ей должны были ввести раствор “Лидокаина”. Осужденный анестезиолог-реаниматолог сделал это в общей палате, где лежала больная. В тоже время, по инструкции, введение анестетика допускается лишь в специализированных помещениях, где есть оборудование для наблюдения за состоянием пациента и средства для реанимации. После введения “Лидокаина” у женщины сразу ухудшилось состояние. Это заметил хирург, который проходил мимо. Пациентку стали реанимировать, но несмотря на усилия врачей, через несколько дней она умерла.

По заключению комиссии, смерть произошла из-за анафилактического шока, вызванного препаратом. Сыграло свою роль и то, что это было сделано в палате, а не в оснащенном кабинете. Также пациентке не рассказали о возможных последствиях применения лекарства.