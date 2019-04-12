Расследования 12.04.2019 16:22
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12.04.2019 16:22
Надиг Микалиев арестован сегодня Ворошиловским районным судом до 16 мая по громкому делу об убийстве 18-летнего парня около клуба «Лофт». Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Надига Микалиева следствие считает еще одним участником преступления, которое случилось 16 февраля 2019 года. Микалиеву вменяют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Сам подсудимый свою вину отрицает, он заявил, что не понимает, почему его обвиняют в этом преступлении.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда продлил меру пресечения Руслану Исаеву, от кулаков которых погиб Александр Бабаревич. Ночью 16 февраля на входе в ночной клуб «Лофт» Исаев подрался с посетителем заведения Александром Бабаревичем. Смерть парня наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его тело обнаружили рано утром в субботу. Клуб расположен в Ворошиловском районе, неподалеку от площади Чекистов.
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