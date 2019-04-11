Ретропоезд «Воинский эшелон» совершит праздничный тур по Волгоградской области

От Сталинграда - до Великой Победы 11.04.2019 12:52
131 0
11.04.2019 12:52
В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, с 8 апреля по 15 мая посетит 33 станции Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Волгоград-1, Астрахань-1 и Саратов-1.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД, на станциях будут организованы выставки, где все желающие смогут побывать внутри кабины действующих паровозов, а также «вагон-теплушку», в которой будет демонстрироваться историческая экспозиция, посвященная быту солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.
Все образцы военной техники предоставлены Музеем-заповедником «Сталинградская битва». Данный проект осуществляется при поддержке Российского военно-исторического общества.
График прибытия ретропоезда на станции Волгоградского региона ПривЖД:
ст. Волжский – 12 апреля в 10:00
ст. Котельниково – 13 апреля в 10:00
ст. Жутово – 14 апреля в 9:50
ст. Сарепта – 15 апреля в 11:00
ст. Суровикино - 16 апреля в 9:50
ст. Чир - 16 апреля в 15:00
ст. Донская – 17 апреля в 10:00
ст. имени Максима Горького – 18 апреля в 11:00
ст. Петров Вал – 19 апреля в 10:00
ст. Камышин – 19 апреля в 15:00
ст. Палласовка – 29 апреля в 9:30
ст. Волгоград-1 – 8 мая в 10:15
ст. Урюпино – 11 мая в 10:00
ст. Алексиково – 12 мая 10:00
ст. Филоново – 12 мая в 16:00
ст. Себряково – 13 мая в 10:50
ст. Арчеда – 13 мая в 16:10
ст. Иловля-1 – 14 мая в 10:00
ст. Зензеватка – 15 мая в 9:50
Реклама
Популярное по теме
11.04.2019 12:52
132 0
Война на конвертах: в Мемориально-историческом музее открыли выставку о почтовой связи в годы Великой Отечественной войны29.03.2019 14:09
От Сталинграда - до Великой Победы 29.03.2019 14:09
5405 0 Обсудить
В Волгограде перед Знаменем Победы юнармейцы поклялись быть верными Отечеству26.02.2019 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 26.02.2019 16:41
13876 0 Обсудить
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим»22.02.2019 12:03
От Сталинграда - до Великой Победы 22.02.2019 12:03
14227 11 Обсудить
Выставка о Сталинграде открылась в итальянском Турине05.02.2019 17:11
От Сталинграда - до Великой Победы 05.02.2019 17:11
9742 5 Обсудить
В Волгограде встретили 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве по-военному02.02.2019 12:50
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 12:50
3084 0 Обсудить
В Волгограде жители идут на Мамаев Курган поклониться памяти защитников Сталинграда02.02.2019 10:35
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:35
4637 0 Обсудить
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: Сыны всегда будут гордиться вами, фронтовики-сталинградцы02.02.2019 10:24
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:24
3760 0 Обсудить
В Волгограде – Сталинграде отмечают 76-ю годовщину победы в великой битве02.02.2019 05:13
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 05:13
6165 0 Обсудить
В Волгограде ветераны войны зарядили энергией участников открытия выставки «Символы Победы»01.02.2019 14:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2019 14:06
5800 0 Обсудить
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала Жукова31.01.2019 15:52
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2019 15:52
12582 0 Обсудить
В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда27.01.2019 07:35
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2019 07:35
6896 0 Обсудить
В Волгоградской области нашли останки 923 бойцов Красной Армии08.12.2018 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.12.2018 10:46
24081 0 Обсудить
Мнение: в Волгограде полинявшая медаль «За оборону Сталинграда» на здании Минобороны позорит город-герой03.12.2018 14:47
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 14:47
9671 24 Обсудить
В День неизвестного солдата в Волгограде почтили память безымянных воинов03.12.2018 10:40
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 10:40
2646 4 Обсудить
Выше только небо: внутренний мир «Родины - Матери» в Волгограде преображается01.12.2018 10:22
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2018 10:22
6457 0 Обсудить
Реклама