Ретропоезд «Воинский эшелон» совершит праздничный тур по Волгоградской области





В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, с 8 апреля по 15 мая посетит 33 станции Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Волгоград-1, Астрахань-1 и Саратов-1.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД, на станциях будут организованы выставки, где все желающие смогут побывать внутри кабины действующих паровозов, а также «вагон-теплушку», в которой будет демонстрироваться историческая экспозиция, посвященная быту солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.

Все образцы военной техники предоставлены Музеем-заповедником «Сталинградская битва». Данный проект осуществляется при поддержке Российского военно-исторического общества.

График прибытия ретропоезда на станции Волгоградского региона ПривЖД:

ст. Волжский – 12 апреля в 10:00

ст. Котельниково – 13 апреля в 10:00

ст. Жутово – 14 апреля в 9:50

ст. Сарепта – 15 апреля в 11:00

ст. Суровикино - 16 апреля в 9:50

ст. Чир - 16 апреля в 15:00

ст. Донская – 17 апреля в 10:00

ст. имени Максима Горького – 18 апреля в 11:00

ст. Петров Вал – 19 апреля в 10:00

ст. Камышин – 19 апреля в 15:00

ст. Палласовка – 29 апреля в 9:30

ст. Волгоград-1 – 8 мая в 10:15

ст. Урюпино – 11 мая в 10:00

ст. Алексиково – 12 мая 10:00

ст. Филоново – 12 мая в 16:00

ст. Себряково – 13 мая в 10:50

ст. Арчеда – 13 мая в 16:10

ст. Иловля-1 – 14 мая в 10:00

ст. Зензеватка – 15 мая в 9:50



