Происшествия

В Волгоградской области гусеничная техника раздавила тракториста и легковушку

Происшествия 11.04.2019 10:17
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11.04.2019 10:17


Собственная неосторожность довела до больницы тракториста Быковского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  накануне днем в районе произошло ДТП с участием гусеничного трактора “ДТ-75”. 59-летний мужчина запускал основной двигатель трактора с помощью пускового движка. Когда двигатель завелся, трактор наехал на мужчину  и припаркованный рядом “ВАЗ-2108”. По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение трактористом техники безопасности. 

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