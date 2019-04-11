Происшествия 11.04.2019 10:17
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11.04.2019 10:17
Собственная неосторожность довела до больницы тракториста Быковского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем в районе произошло ДТП с участием гусеничного трактора “ДТ-75”. 59-летний мужчина запускал основной двигатель трактора с помощью пускового движка. Когда двигатель завелся, трактор наехал на мужчину и припаркованный рядом “ВАЗ-2108”. По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение трактористом техники безопасности.
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