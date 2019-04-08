ФК “Ротор” продлил билетный дисконт на “Волгоград Арену”

Спорт 08.04.2019 15:02
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08.04.2019 15:02
Почти все билеты на матчи “Ротора” на “Волгоград Арене” до конца игр ФНЛ Первенства России сезона 2018/2019 года будут стоить по 100 рублей. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе клуба. Исключения составляют только трибуны “А” и “С”, билеты на них будут продаваться по 200 рублей. Тем, кто купил абонементы на сезон по старой цене, в следующем году будет сделана 30% скидка на их приобретение, пояснили в клубе.
Напомним, акция - "все по сто" - то есть все билеты на стадион стоили 100 рублей, была объявлена перед матчем "Ротора" и "Балтики", который состоялся накануне. В результате количество зрителей перевалило за 25 тысяч, в результате матч, прошедший в Волгограде, в очередной раз побил рекорды по посещаемости.
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