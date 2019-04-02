В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробности





Новые подробности всплывают в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Кировском районе, в результате которого пострадали три человека, сообщает ИА "Высота 102". Установлено, что водитель "ГАЗели" до ДТП перевозил пассажиров по "заказному" маршруту №15с, не имея никаких документов на право осуществления пассажирских перевозок. Сам микроавтобус принадлежит частному лицу. Он отдал "ГАЗель" в пользование 26-летнему мужчине, который в момент ДТП и был за рулем так называемой маршрутки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что до столкновения с грузовиком "маршрутка" двигалась со скоростью 87 км/час при разрешенной скорости в 60 км/час.





Напомним, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Университетский между ТРК "Акварель" и заправочной станцией. Водитель "ГАЗели" на полной скорости врезался в грузовик "MAN", который стоял на дороге с включенным аварийным сигналом. После ДТП водитель маршрутки первым делом попытался скрыть свою причастность к пассажирским перевозкам - он снял таблички с номером маршрута № 15с. По факту ДТП проводится проверка.

В городской администрации информагентству уточнили, что маршрута № 15С нет в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок с 2017 года. Сейчас его фактически “обслуживает” владелец подпольного автобусного парка. Сообщается, что его не раз привлекали к ответственности надзорные органы за выпуск на линию неисправного транспорта и организацию пассажирских перевозок без соответствующих разрешений. В прошлом году управление государственного автодорожного надзора по Волгоградской области выписало ему три штрафа в размере 300 000 рублей каждый.