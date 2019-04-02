В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробности

Расследования 02.04.2019 15:23
7174 3
02.04.2019 15:23
Новые подробности всплывают в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Кировском районе, в результате которого пострадали три человека, сообщает ИА "Высота 102". Установлено, что водитель "ГАЗели" до ДТП перевозил пассажиров по "заказному" маршруту №15с, не имея никаких документов на право осуществления пассажирских перевозок. Сам микроавтобус принадлежит частному лицу. Он отдал "ГАЗель" в пользование 26-летнему мужчине, который в момент ДТП и был за рулем так называемой маршрутки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что до столкновения с грузовиком "маршрутка" двигалась со скоростью 87 км/час при разрешенной скорости в 60 км/час.
Напомним, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Университетский между ТРК "Акварель" и заправочной станцией. Водитель "ГАЗели" на полной скорости врезался в грузовик "MAN", который стоял на дороге с включенным аварийным сигналом. После ДТП водитель маршрутки первым делом попытался скрыть свою причастность к пассажирским перевозкам - он снял таблички с номером маршрута № 15с. По факту ДТП проводится проверка.
В городской администрации информагентству уточнили, что маршрута № 15С нет в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок с 2017 года. Сейчас его фактически “обслуживает” владелец подпольного автобусного парка. Сообщается, что его не раз привлекали к ответственности надзорные органы за выпуск на линию неисправного транспорта и организацию пассажирских перевозок без соответствующих разрешений. В прошлом году управление государственного автодорожного надзора по Волгоградской области выписало ему три штрафа в размере 300 000 рублей каждый.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
19438 14
26.03.2019 17:27
14181 13
22.03.2019 14:55
10869 26
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномарку02.04.2019 13:19
Расследования 02.04.2019 13:19
1242 3 Обсудить
В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домой02.04.2019 12:18
Расследования 02.04.2019 12:18
700 1 Обсудить
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубу02.04.2019 10:26
Расследования 02.04.2019 10:26
5025 11 Обсудить
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в Волжском02.04.2019 10:12
Расследования 02.04.2019 10:12
3406 Обсудить
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговой02.04.2019 09:45
Расследования 02.04.2019 09:45
1687 2 Обсудить
В Волгоградской области будут судить молодого атлета за контрабанду стероидов01.04.2019 16:08
Расследования 01.04.2019 16:08
1383 1 Обсудить
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов01.04.2019 14:32
Расследования 01.04.2019 14:32
7604 15 Обсудить
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточника01.04.2019 13:21
Расследования 01.04.2019 13:21
5416 7 Обсудить
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)01.04.2019 10:26
Расследования 01.04.2019 10:26
1616 11 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор участнику банды грабителей ювелирных салонов29.03.2019 16:18
Расследования 29.03.2019 16:18
4109 0 Обсудить
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность29.03.2019 13:31
Расследования 29.03.2019 13:31
19438 14 Обсудить
В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочки28.03.2019 17:15
Расследования 28.03.2019 17:15
4825 5 Обсудить
В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назад28.03.2019 15:33
Расследования 28.03.2019 15:33
5953 1 Обсудить
Живодер из Волгоградской области проведет три года в колонии за убийство котенка28.03.2019 14:43
Расследования 28.03.2019 14:43
5760 10 Обсудить
Ревнивый житель Волгограда убил соперника и сжег его автомобиль28.03.2019 14:37
Расследования 28.03.2019 14:37
1575 3 Обсудить
Реклама